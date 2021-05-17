В Челябинске суд оштрафовал директора школы за сдачу спортзала в аренду

Мужчина должен выплатить 15 тысяч рублей





Челябинский суд назначил наказание директору спортивной школы за сдачу в аренду зала, принадлежащего муниципальному учреждению. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

Судом установлено, что обвиняемый в период с 2018 по 2020 год сдавал в аренду спортивный зал школы и получал деньги через посредника. Объект находился на балансе муниципального учреждения.

«Преступными действиями обвиняемого был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный ущерб», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

С учетом возмещенного ущерба суд назначил обвиняемому штраф в размере 15 тысяч рублей.

По данным ИА «Первое областное», речь идет о директоре спортивной школы по футболу «Метар» Яне Курьятове. Он также является депутатом райсовета Калининского района Челябинска.