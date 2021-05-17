Во время пожара в частном доме в Коркино погибли два человека

Дознаватели устанавливают причину возгорания





Сегодня, 17 мая, при пожаре в частном доме в Коркино погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Прибывшие на вызов пожарные обнаружили открытое горение кровли деревянного дома на площади 30 квадратных метров. Горящий дом был разделен на две части, два человека успели эвакуироваться.

«При исследовании второй половины жилого помещения пожарные обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни»,— рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники отдела дознания устанавливают причину возгорания.

В прошедшие выходные в Миассе сгорели три дома и надворные постройки.