Педагог из Трехгорного стала лучшим учителем‑дефектологом Челябинской области

Теперь Анна Первухина будет защищать честь региона на уровне Федерации

В Челябинске подвели итоги областного конкурса «Учитель-дефектолог — 2021», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

«В финале конкурса приняли участие десять учителей-дефектологов и учителей-логопедов. Им предстояло провести открытое занятие и мастер-класс для коллег, а также принять участие в публичной дискуссии. Ее проблематика была посвящена актуальным вопросам и проблемам инклюзивного образования», — замечают в пресс-службе.

Абсолютным победителем конкурса стала учитель-логопед, учитель-дефектолог коррекционной школы-интерната № 111 из Трехгорного Анна Первухина. Теперь она будет представлять область на национальном конкурсе «Учитель-дефектолог России — 2021».

Второе место заняла учитель-дефектолог златоустовской школы-интерната № 31 Анна Дремина. А третье — учитель-логопед еманжелинского детского сада № 7 Татьяна Конюхова.

Конкурс «Учитель-дефектолог» направлен на поддержку инновационных разработок в области работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.