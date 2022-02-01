Города Челябинской области признали самыми дешевыми для жизни на Урале

Росстат посчитал индекс стоимости в населенных пунктах

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни по отдельным городам страны за 2021 год. Всего в список вошли 292 населенных пункта. При расчете показателя специалисты проанализировали стоимость 264 видов потребительских товаров и услуг. Города Челябинской области признали самыми дешевыми для жизни в Уральском федеральном округе.

Индекс Кыштыма, Магнитогорска и Миасса в 2021 году составил 0,91. Это значит, что стоимость жизни там на 9% ниже, чем в среднем по России. В Челябинске показатель больше — 0,94 (на 6% меньше общероссийского показателя). При этом за последние 10 лет в областном центре индекс достиг максимума. Самый маленький показатель был в 2017 году — 0,89.

Среди городов Урала дороже всего жизнь обходится в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Ханты-Мансийске, где индекс стоимости товаров и услуг достиг 1,27 и 1,15 соответственно.

В целом по России самыми дорогими дли жизни городами признаны Анадырь в Чукотском автономном округе (индекс — 1,57), Зырянка и Мирный в Якутии (по 1,46). Дешевле всего товары и услуги обходятся в Назрани (0,75) и Магасе (0,77) Республики Ингушетии и Канаше Республики Чувашии (0,82).

Отметим, несмотря на относительно небольшие показатели индекса стоимости жизни в городах Челябинской области, индекс потребительских цен в регионе с января по ноябрь 2021 года вырос на 6,2%. За 11 месяцев продовольствие подорожало на 7,4%. Непродовольственные товары выросли в цене на 6,4%. Стоимость услуг увеличилась на 4,3%.