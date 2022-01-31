В регионах УрФО снизилась безработица

Владимир Якушев обсудил ситуацию на рынке труда с федеральными инспекторами

В регионах УрФО снизился уровень безработицы до допандемийного. Это стало результатом, по словам Полномочного представителя Президента Владимира Якушева, системной работы. Кроме ситуации на рынке труда, в полпредстве обсудили распространение коронавируса и приоритетные направления работы на 2022 год. Темы были подняты на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов УрФО, сообщает аппарат полномочного представителя.

На совещании обсудили, что во всех регионах Уральского федерального округа наблюдается резкое увеличение новых случаев коронавируса. За последние десять дней суточная заболеваемость увеличилась в четыре раза.

Растет число госпитализаций. За минувшую неделю (с 22 по 29 января) в регионах развёрнуто 2 272 дополнительных койки в стационарах. Общее количество коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом — 10 203. Из них 23 процента свободны.

«Большой процент среди заболевших — дети. Фиксируется много амбулаторных случаев и, что самое тревожное, увеличилось число госпитализаций. Первичное звено системы здравоохранения уже работает в условиях высочайшей нагрузки. Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим ещё более взрывной рост числа заболевших», — отметил Владимир Якушев.

С начала года количество зарегистрированных безработных жителей УрФО снизилось на 7,5 тысяч человек. Почти во всех регионах Уральского федерального округа число граждан, состоящих на учёте в службе занятости, ниже допандейминого уровня.

«Системная работа, которой мы занимались на протяжении прошлого года, дала результаты. Уровень безработицы в большинстве регионов УрФО опустился ниже показателей конца 2019 — начала 2020 годов. В 2022 году такое же пристальное внимание мы будем уделять теме обманутых дольщиков. Будем разбираться в каждой ситуации отдельно. Действовать будем жестко: истории с недобросовестными застройщиками, которые оставляют людей без жилья и денег, должны остаться в прошлом», — нацелил федеральных инспекторов на дальнейшую работу Владимир Якушев.