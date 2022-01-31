Челябинский «Кванториум» провел модный показ детских изобретений

Фестиваль «Технодефиле» собрал около 40 юных инженеров

В понедельник, 31 января, челябинский технопарк «Кванториум» провел региональный фестиваль научно-технического творчества «Технодефиле». Дети-изобретатели из Челябинской области и Самары показали свои технологические достижения. На мероприятии побывала супруга губернатора Ирина Текслер и корреспонденты ИА «Первое областное».

«Иногда дети изобретают то, что нам, взрослым, даже в голову не придет. Они могут сделать невозможное возможным. И я уверена, что наши гении еще прославят Челябинскую область», — обратилась к гостям фестиваля Ирина Текслер.









Например, Сергей Внучков из Кыштыма придумал автоматический раздатчик одежды для школьного гардероба. А Сергей Бабухин из Челябинска — робота-волонтера, способного провожать школьников по коридорам учебного заведения. Артем Осипов и Таисия Орлова из Магнитогорска презентовали прибор, который ищет металлы на глубине до 1,5 метров. С его помощью можно очищать землю от вредных источников загрязнения.

Взрослые полагают, что эти изобретения легко найдут применение в реальной жизни.

«В будущем их можно будет использовать в реальном секторе экономики. В составе нашей экспертной комиссии есть представители промышленных предприятий и вузов Челябинской области. Они оценивают проекты с точки зрения экономической эффективности», — заявил руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.









Один проект уже точно будет реализован при поддержке правительства Челябинской области. Команда юных изобретателей разработала интерактивный гид «Старый город». Школьники предлагают разместить на фасадах старинных зданий в Челябинске куар-коды, по которым можно узнать историю здания.

«Мы обязательно реализуем этот проект, таблички скоро появятся на старых зданиях Челябинска. Область настроена на развитие внутреннего туризма, а у туристов сейчас популярны пешие прогулки. При наведении камеры телефона на QR-код люди смогут погрузиться в историю родного города. Также по нашей просьбе маршрут дополнят виртуальной реальностью, и ее также можно будет увидеть по QR-коду», — рассказала Ирина Текслер.

Также Ирина Текслер высоко оценила робота-волонтера. По ее мнению, такие машины способны работать в поликлиниках, МФЦ. А тренажер, предназначенный для реабилитации пациентов после инсульта, Ирина Текслер предложила использовать в реабилитации детей с ДЦП.

Фестиваль «Технодефиле» прошел в Челябинске во второй раз. И теперь нет сомнений, что модный показ детских изобретений станет постоянным.