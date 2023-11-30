Проект бюджета Челябинской области на 2024 год утвердили в первом чтении

Доля расходов социального характера превышает 70%

Сегодня, 30 ноября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области в первом чтении утвердили проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. На заседании рассказали, что документ сбалансирован, учитывает все актуальные приоритеты и максимально задействует возможности региона для сохранения качества жизни южноуральцев. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Председатель областного парламента Олег Гербер в начале заседания уточнил, что в первом чтении принимаются концепция бюджета и его основные параметры, после чего идет серьезная работа по внесению поправок и дополнений.

«В целом доходы бюджета на 2024 год с учетом частично распределенных федеральных трансфертов запланированы в объеме 248,6 миллиарда рублей, с приростом к первоначальному бюджету 2023 года на 12%. Работа над бюджетом продолжается», — сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По его словам, полностью сохраняется социальная ориентированность бюджета. Доля расходов социального характера в общем объеме расходной части превышает 70%.

Расходы бюджета на 2024 год запланированы в размере 295,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета составит 46,9 миллиарда рублей. Объем дефицита областного бюджета на 2025 год планируется в размере 51,9 миллиарда рублей, а на 2026 год — 1,2 миллиарда рублей. Размер федеральных поступлений сейчас составляет 20,1 млрд рублей. Ко второму чтению сумма увеличится до 35 млрд рублей, потому что между регионами уже распределили средства.

«Говоря о федеральных средствах, особо отмечу следующий факт. К 2024 году Челябинская область впервые за последние 15 лет превысила средний по стране уровень бюджетной обеспеченности. Всего же обеспеченность выше среднего уровня имеет 21 регион. И это в том числе результат нашей с вами целенаправленной работы по развитию экономики и увеличению доходного потенциала региона», — рассказал Андрей Пшеницын.

Однако следствием такого превышения уровня бюджетной обеспеченности станет снижение федеральной финансовой поддержки по отдельным позициям. Предполагается, что финансово крепкие регионы способны решать первоочередные задачи за счет собственных ресурсов.

«Законопроектом установлен верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 107 миллиардов рублей, на 1 января 2026 года — в сумме 158,6 миллиарда рублей. Поправки к указанному законопроекту принимаются не позднее 11 декабря», — уточнил он.

Главный финансовый документ региона на будущий год социально направленный, в то же время ориентирован на устойчивое экономическое развитие Челябинской области.

«Экономический блок правительства Челябинской области и Минфин региона по подготовке проекта бюджета поработали на совесть. Важно подчеркнуть, что законопроект пока принят в первом чтении, ко второму будут учтены поправки в части роста расходов. В регионе реализуется 36 госпрограмм и те мероприятия, которые в них запланированы, носят социально ориентированный характер. Развитие дорожного хозяйства, здравоохранения и соцзащиты населения — это более 54% всего бюджета на 2024 год, что говорит о высокой направленности социального развития региона», — считает глава Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

По его словам, в этом году отмечается значительный прирост по доходам областного бюджета, в регионе сформировался положительный тренд по всем макроэкономическим показателям, экономика региона активно развивается и есть все предпосылки, что в следующем году динамика роста показателей сохранится.