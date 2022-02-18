Годовая инфляция в Челябинской области достигла 7,3%

Показатель остается ниже общероссийского

В январе годовая инфляция в Челябинской области ускорилась к декабрю 2021 года на 0,62 процентных пункта и достигла 7,28%. Это ниже общероссийского уровня инфляции (8,73%) и показателя в Свердловской области (8,2%). В соседнем регионе за месяц инфляция увеличилась на 0,09 п.п. В целом по Уральскому федеральному округу показатель находится на уровне 7,16%. Данные опубликованы отделением по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.





«Динамика цен на продовольствие во многом связана с ранним исчерпанием запасов местных овощей открытого грунта, ростом издержек производителей тепличных овощей и продукции переработки зерновых, сокращением предложения цитрусовых. Факторами ускорения инфляции также послужили: увеличение взноса на капитальный ремонт жилья в большем, чем годом ранее, размере, ослабление рубля, в первую очередь отразившееся в стоимости импортных фруктов и услуг зарубежного туризма, рост затрат авиаперевозчиков на топливо», — говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в регионе.

По сравнению с декабрем в январе годовой темп прироста цен на продукты в Челябинской области увеличился на 0,78 п.п. и составил 9,47%. На рост показателя повлияло подорожание овощей. Из-за неблагоприятных условий летом 2021-го запасы в хранилищах рано исчерпались. Это привело к росту поставок более дорогой продукции из других регионов, что стало причиной ускорения годового роста цен на капусту, картофель, морковь и свеклу. Кроме того, из-за увеличения затрат региональных тепличных комплексов на семена, удобрения и проведение фитосанитарных мероприятий замедлилось годовое снижение цен на огурцы и помидоры.

Вместе с тем из-за ослабления рубля замедлилось годовое снижение цен на импортируемые яблоки, апельсины и лимоны, увеличились годовые темпы прироста цен на груши. Из-за увеличения стоимости зерна, муки, упаковки и издержек на логистику ускорился годовой рост цен на макаронные изделия и хлебобулочную продукцию.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в декабре снизился на 0,21 п.п. и составил 6,30%. В январе замедлился рост цен на моторное топливо. Из-за повышения экспортных пошлин на отдельные виды пиломатериалов, а также введения запрета на вывоз круглого леса продолжилось расширение предложения древесины на внутреннем рынке, что привело к снижению годовых темпов удорожания древесно-стружечных плит.

В сфере услуг годовой прирост цен ускорился на 1,48 п.п. — до 5,5%. В связи с индексацией цен на капитальный ремонт увеличились годовые темпы прироста цен на жилищные услуги. В январе тарифы были повышены в большем размере, чем год назад. В основном это связано с ростом затрат на строительные материалы. Из-за ослабления рубля ускорился годовой рост стоимости зарубежных туров. На фоне увеличения цен на авиакеросин выросли годовые темпы удорожания авиабилетов.



