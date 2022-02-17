В России задержаны 19 членов этнической группы. Они организовали канал сбыта героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. В общей сложности изъято свыше 31 килограмма наркотиков. Об этом 17 февраля сообщил министр МВД РФ Владимир Колокольцев на итоговом заседании коллегии МВД России.
Из Москвы в один из регионов направились два наркокурьера с крупной партией героина. Они исполняли роли закладчиков наркотиков по тайникам. Полицейскими было изъято более 3,5 килограмма героина и оборудование, предназначенное для фасовки.
Далее в Серпухове в авторемонтном цехе было обнаружено свыше 12,3 килограмма героина. Задержаны руководитель и двое участников группировки.
«Совместно с Федеральной службой безопасности перекрыт канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Задержаны 19 участников преступного сообщества, включая организаторов. Возбуждено 50 уголовных дел», — сообщил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.
Таким образом было изъято свыше 31 килограмма героина, что составляет примерно 75 000 разовых доз. Стоимость изъятой партии превышает 185 миллионов рублей.
Напомним, что в Челябинске возбудили дела о попытке сбыта 150 кг героина.
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