В Южноуральске 14-летний подросток пострадал от разгерметизации самогонного аппарата

ЧП произошло в многоквартирном доме

В Южноуральске в многоквартирном доме взорвался самогонный аппарат. Ожоги горячей жидкостью и паром получил 14-летний подросток. Он направлен в городскую больницу. В квартире, где произошла разгерметизация аппарата, выбило стекла, повреждены двери. Целостность жилого дома не нарушено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Хлопок произошел в квартире на пятом этаже.

«По прибытию установлено, что произошла разгерметизация самогонного аппарата в квартире, без последующего горения», — сообщили о причине хлопка в МЧС.

В результате происшествия травмирован 14-летний подросток, он получил ожоги тела горячей жидкостью и паром. Ребенка направили на осмотр в городскую больницу. В квартире повреждены стекла комнаты и кухни, межкомнатные двери и входная дверь в квартиру. Целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена.