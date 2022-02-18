Южноуральцы могут проверить легальность такси с помощью чат‑бота в «Телеграм»

Для этого необходимо ввести номер авто

Миндортранс Челябинской области совместно с Минцифры разработал чат-бот «Проверь такси». Сервис в «Телеграм» позволяет проверить наличие и статус разрешения на деятельность легкового такси в регионе.

Чтобы получить актуальную информацию о разрешении, нужно внести сведения о государственном регистрационном знаке машины или номер разрешения. Сервис «Проверь такси» доступен по ссылке: @check_taxi_74_bot

При заказе легкового такси пользуйтесь услугами только легальных перевозчиков. Водители перевозчика, получившего соответствующие разрешения, имеют водительский стаж более трех лет, ежедневно проходят предрейсовый медосмотр и техосмотр.