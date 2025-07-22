Первый в Челябинской области электробус 2 месяца проходит тест‑драйв в Магнитогорске

Новый транспорт два месяца будут проверять в реальных условиях

В Магнитогорске стартует двухмесячный тестовый период эксплуатации первого в регионе электробуса модели «Синара-6253», сообщает пресс-служба компании «Синара — транспортные машины». Это позволит оценить его эффективность и надежность в реальных условиях городской среды.

Электробус, произведенный на Челябинском заводе городского электротранспорта, способен проехать до 240 километров без подзарядки. Это позволяет высокоемкое тяговое оборудование. Он также оснащен функцией ночной зарядки для оптимизации энергопотребления.

Особое внимание уделено комфорту и безопасности пассажиров. Просторный салон оборудован климат-контролем, удобными креслами с антивандальным покрытием и современными системами безопасности. Для водителя предусмотрена эргономичная кабина с климат-контролем и удобными отсеками для хранения.

Запуск электробуса — еще один шаг в развитии современной инфраструктуры Магнитогорска. Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер в обращении к Законодательному собранию Челябинской области, это событие является частью масштабной программы обновления города к его столетию в 2029 году. Программа включает в себя строительство новых жилых кварталов, объектов инфраструктуры, благоустройство и улучшение экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что челябинский электробус проходил тестирование в Санкт-Петербурге.