Косплей на «Лолиту»: в челябинском частном театре инсценируют роман Набокова

Премьера необычного спектакля Mini театра состоится 30 мая

В первом частном театре замыслили грандиозный косплей на Набокова и его «Лолиту». За работу взялись режиссер Александр Черепанов (его «Ван Гог» не так давно собрал живые отклики, в том числе и наш, на малой сцене Молодежного театра), актрисы Алена Свиришевская и Екатерина Писарева, хореограф Степан Баннов.

Драматургом выступила Ирина Васьковская. Она прошла школу Коляды, получила Гран-при драматургического конкурса при фестивале «Золотая маска» и несколько раз уже сотрудничала с челябинским Молодежным («Бог ездит на велосипеде», например). Ирина Васьковская мастерски переводит с языка прозаического на театральный, даже если в исходнике — толстые культурно-исторические строчки бога-Набокова. А еще — она пишет о женщинах, пытливо вглядывается в их судьбы и вместе с ними ждет чуда. Пожалуй, лучшего современного драматурга для уже очень взрослой Лолиты не найти.





Инсценировка, по словам режиссера, получилась очень интересная.

«Это не прямая постановка, не экранизация, разумеется, а зарисовка по мотивам. Можно сказать, что это размышления на тему, как эта история случилась и звучала бы сейчас. Как изменился мир, изменились ли мы сами. Для нас это по-прежнему аморально? Мы попытаемся посмотреть на роман с точки зрения каждого персонажа, переосмыслить, понять», — говорит Александр Черепанов.

Выдуманный жанр косплея в Mini театре обещает быть гораздо шире обычного переодевания на сцене. Актеры косплеят Лолиту и Шарлотту, Гумберт косплеит автора, а Васьковская — Набокова. Этакое грандиозное переселение душ. Каждый пытается влезть в чужую шкуру, пробует думать иначе, сознание развернуть, добравшись до подлинного смысла. Делают они это с помощью костюмов, диалогов Набокова, света, музыки и движений (посмотрите, как прекрасен Степан Баннов в последней, очень необычной постановке Театра современного танца Ольги Пона).

Не ждем на сцене любовных драм, игры в теннис, спящих красавиц и сумасшедшего Гумберта с пистолетом и горящими глазами. Это даже звучит пошло, не то что выглядит. А вот понаблюдать, как авторы Набоков, Васьковская и Черепанов примеряют роли исследователей-демиургов, постепенно становясь соучастниками истории, — занятие любопытное.

Последняя в этом сезоне премьера Mini театра состоится 30 мая в 19:00. Спектакль будет идти около часа, предварительное возрастное ограничение 16+. Билеты бронируем и выкупаем здесь.