Гендиректор миасского завода Евгений Субачев получил должность в Заксобрании региона

Руководитель предприятия стал зампредседателя комитета по экономической политике

На 46-м заседании Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 25 января, депутаты избрали заместителя председателя комитета по экономической политике и предпринимательству. Им стал генеральный директор завода «СпецАгрегат» (Миасс) Евгений Субачев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Евгений Субачев родился 9 марта 1980 года в Миассе. В 2002 году окончил обучение на специальности «технология машиностроения» на машиностроительном факультете Южно-Уральского государственного университета. Работал на автозаводе «Урал» в нескольких должностях: конструктор станкостроительного управления, заместитель начальника цеха нестандартного оборудования, начальник планово-диспетчерского отдела станкостроительного управления, заместитель директора заготовительного производства.

В 2005 году Евгений Субачев получил второе высшее образование по специальности «экономика и управление на предприятии машиностроения» в ЮУрГУ, а в 2006 году — третье высшее образование, окончив Уральскую академию государственной службы по программе подготовки управленческих кадров. В 2005 году открыл предприятие «Завод СпецАгрегат». Оно выпускает специальную технику для различных ведомств и компаний в России и за границей. Евгений Субачев является депутатом ЗСО, входит в региональный совет партии «Единая Россия».

Отметим, что в ноябре 2023 года была презентована коммунальная машина на метане. В ее создании принял участие завод «СпецАгрегат». Ранее предприятие выпустило спецтехнику для очистки аэродромов и другие импортозамещающие машины.