Миасский завод выпустил аналог импортного бульдозера

Технику будут использовать в топливно-энергетическом комплексе

Миасский завод по производству дорожной уборочной и аэродромной техники «СпецАгрегат» выпустил импортозамещающий бульдозер с газоэлектрическим приводом. Как сообщают в пресс-службе Минпрома Челябинской области, машина предназначена для нужд топливно-энергетического комплекса.

«Работа над новым проектом ведется с начала текущего года. К настоящему моменту готовы уже все электронные устройства и приборы. За это направление отвечает наш давний партнер — челябинская компания „Приводная техника“. Первый опытный образец бульдозера мы выпустим до конца этого года», — говорит генеральный директор предприятия Евгений Субачев.

Электромеханическая трансмиссия машины обеспечивает автоматическое бесступенчатое регулирование тяги и скорости в зависимости от внешнего сопротивления. Работа дизеля в оптимальном режиме экономит до 30% топлива и повышает ресурс. Снижение вращающихся деталей на 70% повышает надежность, одновременно уменьшая шум и вибрацию.

«СпецАгрегат» выпускает востребованную на рынке спецтехнику для очистки от снега взлетно-посадочных полос и автомобильных дорог. Предприятие ежемесячно производит 60 специализированных машин. С запуском дополнительных производственных мощностей к концу 2022 года планируют выпускать до 80 машин в месяц.