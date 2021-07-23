Где найти лучшую агротехнику на Южном Урале?

Ростсельмаш представит свою продукцию на «Дне поля — 2021»

30 июля компания Ростсельмаш примет участие в мероприятии «День поля — 2021». Организаторы мероприятия — Министерство сельского хозяйства Челябинской области и Первое выставочное объединение.

Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и уборки урожая.



Компания Ростсельмаш представит разнообразный ряд агромашин гостям мероприятия. Впервые в Челябинской области аграриев ожидает на выставке зерноуборочный комбайн RSM 161 — эффективная модель с производительностью до 40 тонн в час, способная обработать за сезон до 2 тыс. га.







Обязательный участник мероприятия — популярная модель трактора RSM 2375. В посевную кампанию на Южном Урале эти сельхозмашины показали высокие результаты: стабильность и высокая производительность работы, экономия топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора — именно те характеристики, которые положительно отмечают аграрии.

«Как и в прошлых годах, поддержав добрые традиции, планирую посетить „День поля“. На мероприятии есть отличная возможность оценить преимущества новинок, обсудить вопросы по поставкам техники. На базе нашего предприятия уже успешно работает техника Ростсельмаш: зерноуборочный комбайн ACROS 595 PLUS и трактор RSM 3435. В этом году интересно посмотреть новинки и модели зерноуборочной техники производителя»,— рассказывает ИП Глава КФХ Шаповалов Александр Николаевич.

«Приглашаем участников выставки на стенд компании Ростсельмаш. Вы лично ознакомитесь с агромашинами, проведете тест-драйв, получите ответы на все вопросы от специалистов официального дилерского центра», — прокомментировал Вилисов Артем Владимирович, директор по продажам ООО «Агроцентр», официального дилера производителя в Челябинской области.