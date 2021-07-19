Футбольный клуб «Челябинск» с победы стартовал в первенстве России

Миасское «Торпедо» свой первый матч проиграло в Оренбурге

В первых матчах стартовавшего чемпионата страны по футболу провели гостевые поединки две южноуральские команды. Во втором дивизионе Футбольной национальной лиги миасское «Торпедо» уступило в Оренбурге, а ФК «Челябинск» одержал уверенную победу в Тольятти над местной «Ладой».

Одержать победу над «Ладой» помог быстрый гол челябинцев — уже на 5-й минуте отличился Егор Дорохов. К середине тайма Никита Касаткин удвоил преимущество. Во второй половине игры красивую точку в матче поставил капитан ФК «Челябинск» Виктор Курышев. В итоге 3:0 — уверенная победа на старте нового первенства.

Другому южноуральскому коллективу не удалось начать турнир с победы. Миасское «Торпедо» на выезде уступило «Оренбургу-2». Единственный гол в составе гостей на свой счет записал Анатолий Семенов.

В ближайшую субботу, 24 июля, состоится второй тур во втором дивизионе ФНЛ. ФК «Челябинск» на своем поле примет «Оренбург-2». «Торпедо» сыграет в городе Туймазы с местным «Спартаком».