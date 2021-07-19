Помогающие южноуральцам в период пандемии волонтеры получат благодарность

Благодарственные письма 45 активистам вручат 19 июля

В понедельник, 19 июля, 45 волонтеров, которые помогли жителям региона в период распространения коронавирусной инфекции, получат благодарности и благодарственные письма от Законодательного собрания Челябинской области.

Волонтеры разных возрастов и профессий поддержали южноуральцев. Они занимались автоволонтерством, доставляли продуктовые наборы и лекарственные препараты, выгуливали животных и разносили газеты, раздавали маски, работали в медицинских учреждениях и помогали врачам.

Студенты, пенсионеры, специалисты бюджетных организаций и сотрудники коммерческих фирм — это люди совершенно разных возрастов, профессий и взглядов. Некоторые из них работали с самого начала пандемии, другие присоединились к волонтерскому движению позже, однако каждый из них внес свой вклад в борьбу с ковидом.

Волонтеры провели акцию «Няни для врачей», где волонтер Елена Журавлева присмотрела за детьми медсестры шестой детской поликлиники. А движение «Свои люди», чей координатор Екатерина Сазикова, руководитель волонтерского центра техникума им. Яковлева, развозили медиков к пациентам и помогали пожилым людям с уборкой домов и очисткой снега.

Автор: Даниил Паньков