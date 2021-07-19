В Миассе члена избиркома поймали пьяным за рулем

Возбуждено уголовное дело

В Миасском следственном отделе возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, члена территориальной избирательной комиссии. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 19 июля, Первому областному информагентству сообщил руководитель городского следственного отдела Анатолий Селиверстов.

Установлено, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав на 1,5 года по статье 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). В июле 2021 года инспектор ОГИБДД остановил автомобиль BMW, за рулем которого находился подозреваемый и снова в нетрезвом виде.

В отношении члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — добавил Анатолий Селиверстов.

Миасцу грозят штраф, обязательные работы или реальное лишение свободы на срок до двух лет. На момент публикации материала нам не удалось получить комментарий от председателя регионального избиркома Сергея Обертаса. ИА «Первое областное» добавит ответ председателя позже.