В магнитогорском парке «Притяжение» построят жилой район

Завершить работы планируют в 2027 году

В Магнитогорске в городском парке «Притяжение» построят жилой район, который разместится на территории более 80 гектаров. Проектом предусмотрено строительство пятиэтажных и 24-этажных домов, двух школ, пяти детских садов, магазинов и прочих коммерческих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

Ожидается, что это будут комфортные и современные здания с жилой площадью более 660 тысяч квадратных метров. Строительство первой очереди района начнется в 2025 году, будет построено 770 квартир. Все работы планируют завершить во втором квартале 2027 года.

«Концепция проекта предполагает продление парка внутрь территории жилого района с помощью зеленых эксплуатируемых кровель на стилобатах зданий. Коммерческие помещения в стилобатной части будут выходить на уютные торговые улочки, а зеленые кровли с дворовыми пространствами объединятся пешеходными мостиками в общую рекреационную структуру»,— уточнили в пресс-службе ММК.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента на Урале Владимир Якушев, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании-застройщика «Группа Голос» Сергей Пахомов заложили первый камень жилого квартала.

19 июля в рамках празднования Дня металлурга в парке «Притяжение» открыли двухуровневый фонтан «Стальное сердце Родины». Это самый большой фонтан в России.