Фермерам покажут дорогу в рестораны на агроконференции в Челябинске

На МАК заявилось уже 700 участников



В Челябинске в начале февраля 2025 года пройдет Межрегиональная агропромышленная конференция «МАК-2025». В этом году для участия в мероприятии подали заявку в четыре раза больше рестораторов, чем в прошлом.

Эта информация будет полезна фермерским хозяйствам, которые хотели бы реализовать свою продукцию в рестораны Челябинска, считает директор «Первого выставочного объединения» Светлана Мещерякова.

«Мы объединили фермеров и рестораторов. Если в прошлом году было пять рестораторов, в этом году уже двадцать заявок на сегодня. Это прямая дорожка фермеру в наши рестораны. А нам, потребителям, — вкусная здоровая еда», — отметила представитель организаторов мероприятия.

В этом году МАК пять лет. Событие получило поддержку Минсельхоза, что дало возможность пригласить отраслевых спикеров федерального значения. Программу готовили под запросы фермеров, для этого с ними предварительно проводили встречи.

В конференции примут участие 15 регионов России, 85 спикеров. Принято больше 700 регистраций от организаций.

На площадках конференции поговорят о реализации излишков сельхозпродукции, рентабельных направлениях сельскохозяйственных культур.

«Ждем отраслевых лидеров в птицеводстве, в молочном животноводстве, отдельная площадка про рынок зерна. Поговорим про цифровизацию, механизмы господдержки. И очень важно говорить аграриям про новые разработки в техническом, технологическом направлении. Какая техника появляется, какие препараты новые появились», — рассказал на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Евгений Литвинов.