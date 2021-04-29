Федеральный бюджет в пять раз увеличил финансирование здравоохранения Челябинской области

Из-за пандемии в 2020 году отрасль получила дополнительную господдержку

В 2020 году финансирование сферы здравоохранения Челябинской области из федерального бюджета выросло в 5,6 раза. На социальные выплаты было направлено в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом во время доклада об исполнении регионального бюджета в заксобрании региона в 2020 году сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.



По итогам 2020 года общий объем доходов Челябинской области составил 198 млрд рублей. По этому показателю регион остается в первой двадцатке субъектов страны. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 13% за счет получения существенной помощи с федерального уровня. Среди регионов УрФО по темпам роста доходов в бюджет Челябинская область на втором месте.



Вызванный пандемией коронавируса спад в экономике повлек за собой снижение налоговых и неналоговых платежей в областной бюджет на 6%, или на 8,7 млрд рублей, к 2019 году. Промышленные предприятия, которые занимают самую большую долю в структуре налоговых поступлений, сократили объемы отчислений на 11%, металлургические предприятия — на треть. В итоге в 2020 году их сумма составила 127,7 млрд рублей.



Полное и своевременное исполнение всех расходных обязательств Челябинской области помог обеспечить комплекс антикризисных шагов, предпринятых на региональном уровне для поддержки экономики и граждан. В итоге общая сумма расходов составила 227,5 млрд рублей с рекордным ростом на 29% к уровню 2019 года.



«Особое внимание в условиях кризиса уделялось городам и районам области, в текущем режиме отслеживалось их финансовое состояние, при необходимости им выделялись дополнительные ресурсы. Хотя, как вы знаете, динамика собственных доходов муниципалитетов, в отличие от областного бюджета, по итогам года оказалась положительной», — сообщил Андрей Пшеницын.



В 2020 году поддержка городов и районов области из регионального бюджета увеличилась на 16% и составила 110,6 млрд рублей. На расходы, связанные с пандемией, выделено 3,9 млрд рублей.



Финансовый год Челябинская область завершила с дефицитом регионального бюджета в размере 29,5 млрд рублей, который был покрыт за счет собственных остатков, займов в виде бюджетного кредита и облигаций.



По данным РИА Рейтинг за 2020 год, Челябинская область входит в двадцатку регионов (17 место) с наименьшим уровнем долговой нагрузки. Минфин России отнес регион к субъектам с высокой долговой устойчивостью и низкими бюджетными рисками.

