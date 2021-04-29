Семибалльные пробки зафиксированы утром в Челябинске

Заторы сковали движение на семи участках дорог

Пробки в семь баллов вновь зафиксированы в Челябинске. По данным сервиса «Яндекс. Карты» утром в четверг, 28 апреля, движение затруднено в нескольких районах города. В общей сложности красным цветом обозначены семь участков на городских дорогах.

Так, пробка возникла на кольце у Шершневского водохранилища, проезд затруднен в сторону центра Челябинска. Также стоят машины от улицы Рабоче-Колхозной до Худякова. В центре города труднее всего проехать по проспекту Ленина от Российской до Цвиллинга и по Энгельса от улицы Коммуны и до проспекта Ленина. Серьезный затор образовался на пересечении Кирова и Братьев Кашириных. Стоят автомобили и на проспекте Победы — от Краснознаменной улицы до Кирова. Затруднено движение по улице Северо-Крымской, от Братьев Кашириных до Труда. На Северо-Западе города красным цветом выделен участок улицы 40-летия Победы от 250-летия Челябинска до Братьев Кашириных. Стоят в пробке и автомобилисты на участках проспекта Победы и Комсомольского проспекта от улицы Ворошилова до Молодогвардейцев. Кроме того, затруднен проезд на пересечении улиц Воровского и Доватора и на Копейском шоссе в сторону центра Челябинска.





По данным «Яндекс. Карт», наиболее свободными для движения являются Ленинский и Калининский районы города. Без затруднений водители смогут проехать и по большей части северо-запада областной столицы.