В центральной части Челябинска в майские праздники перекроют движение

Список улиц, закрытых для проезда, опубликовали в городском управлении ГИБДД

В связи с майскими праздниками на нескольких улицах Челябинска введут временные ограничения движения для автомобилистов. Запрет коснется центральной части города и будет действовать 1, 2 и 9 мая. Об ограничениях ИА «Первое областное» рассказали в городском управлении ГИБДД.



Так, в День Весны и Труда из-за праздничного фейерверка перекроют движение сразу на четырех участках. Это Свердловской проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы, улица Труда от Российской до Энгельса, улица Братьев Кашириных от Российской и до Косарева и улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда. Движение транспорта по этим участкам закроют с 20:00 до 22:00.

На следующий день, 2 мая, в Челябинске состоится легкоатлетическая эстафета, из-за чего с 11:00 до 15:00 будет невозможно проехать по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой и до улицы Цвиллинга.

«9 мая 2021 года при проведении Парада Победы будет закрыто движение транспорта с 09:00 до 11:00 часов по проспекту Ленина от улицы Красной до улицы Свободы. 9 мая 2021 года в связи с проведением праздничного фейерверка движение транспорта будет закрыто с 21:00 до 23:00 на следующих улицах: Свердловский проспект от проспекта Ленина до проспекта Победы; улица Труда от улицы Российской до улицы Энгельса; улица Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Косарева; улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда»,— сообщили ИА «Первое областное» в городском управлении ГИБДД.

Представители ГИБДД попросили водителей с пониманием отнестись к ограничениям, а также заранее спланировать маршрут в праздничные дни.