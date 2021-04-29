Похолодание до -5°C прогнозируют в Челябинской области

Также синоптики предупреждают южноуральцев о сильном ветре

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. Также синоптики прогнозируют сильный ветер. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В четверг утром в регионе похолодает до −2, +3°C, в низинах обещают до −5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Днем синоптики также обещают небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +11, +16°C, в горах до +8°C. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 29 апреля осадков не ожидается. В утренние часы ртутные столбики покажут 0, +2°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.