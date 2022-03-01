Ремонт на трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом завершат осенью 2022 года. Ход работ проверил руководитель федерального дорожного агентства Роман Новиков. Об итогах визита сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Речь идет об участке 79 — 121 километр. Дорожники расширят 40-километровый участок участок трассы с двух до четырех полос. Специалисты ведут работы с 2020 года. Уже завершены три этапа и отремонтирован 31 километр дороги. В этом году специалисты отремонтируют еще 9 километров. К осени 2022 года ремонт дороги будет полностью завершен.
«Это очень важный участок, поскольку он обеспечивает транспортное сообщение между двумя столицами Урала — Челябинском и Екатеринбургом. Четырехполосное движение на всем протяжении трассы М-5 „Урал“ обеспечит быстрый и безопасный проезд», — отметил глава Росавтодора Роман Новиков.
Отметим, что на участке также выполнили ремонт моста через реку Синару и организовали систему очистных сооружений. Ремонт закончили на три месяца раньше.
Напомним, что в полпредстве заявили, что строительство дороги от Челябинска до Тюмени завершат к 2024 году.
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