Ремонт трассы М-5 между Челябинском и Екатеринбургом завершат осенью 2022 года

Работы ведутся с 2020 года

«Это очень важный участок, поскольку он обеспечивает транспортное сообщение между двумя столицами Урала — Челябинском и Екатеринбургом. Четырехполосное движение на всем протяжении трассы М-5 „Урал“ обеспечит быстрый и безопасный проезд»,

— отметил глава Росавтодора Роман Новиков.