На Таганае задержали нарушителей на снегоходах

Мужчинам выписали штрафы за въезд на особо охраняемую территорию

На территории Аршинского заказника в Челябинской области сотрудники ГИБДД и оперативная группа нацпарка «Таганай» задержали нарушителей, которые передвигались по особо охраняемой территории на снегоходах. Водителей задержали и выписали штрафы, сообщили 2 марта в пресс-службе «Таганая».

Трех мужчин на снегоходах на территории заказника удалось обнаружить с помощью квадрокоптера. Инспекторы ГИБДД и сотрудники опергруппы догнали нарушителей, которые не желали останавливаться, и выписали каждому штраф в размере трех тысяч рублей.

«Кроме того, техника не была зарегистрирована, а ее водители не имели прав»,— добавили в пресс-службе национального парка.

Представители «Таганая» напомнили южноуральцам о том, что въезд на территорию нацпарка и Аршинского заказника запрещен.