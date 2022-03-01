В челябинском детском саду девочку увезли в травмпункт после удара головой

Прокуратура проверит воспитателей учреждения

В детском саду № 394 на Комсомольском проспекте ребенок из-за невнимательности воспитателя ударился головой. Девочку увезли в травмпункт и наложили швы. Есть подозрения на сотрясение мозга. Прокуратура Курчатовского района начала проверку о получении травм ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



В ходе прокурорской проверки специалисты оценят то, как в дошкольном учреждении соблюдается законодательство об образовании. По результатам прокуратура города примет меры.

Воспитатель извинилась перед родителями девочки в личной переписке. Ребенку наложили три шва, родители поведут дочь на прием к хирургу.