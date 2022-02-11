Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие

События шестого дня соревнований Игр‑2022 — в олимпийском дневнике нашего собкора

В олимпийском Пекине минувший день не принес российской команде медалей. Наши атлеты были близки к призовым местам в лыжных гонках и санном спорте, но уступили доли секунды в борьбе за бронзу. Обидные места и результаты напомнили нашему собкору в Пекине Юрию Сейидову о драматических событиях давно минувших дней и выразить надежду, что свой лимит невезения российская команда на Олимпиаде исчерпала.

— Весь день прошел в ожидании заявления официального представителя Международного олимпийского комитета по ситуации с командным турниром в фигурном катании. Но молчат МОК, ISU (международная федерация конькобежцев, управляющая коньковыми видами спорта: фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), WADA (всемирное антидопинговое агентство).

Пауза затянулась на несколько суток. Уже мужчины разыграли комплект наград. А Камила Валиева с утра вышла на тренировку, слегка добавив нам всем оптимизма. Народ в эту паузу столько всего наговорил — не соберешь. В соцсетях по этому поводу творится кошмар, ссорятся все со всеми. С малой родины меня то и дело спрашивают: как там? По моей инсайдерской информации после Олимпиады предстоят многочисленные суды, вроде бы МОК и ISU отстаивают нашу фигуристку, а вот WADA жаждет крови. Кто бы сомневался. В любом случае мир для Камилы уже не будет таким, как прежде. Ребенок столкнулся с жесткими реалиями взрослого мира. Может, как в анекдоте, ложечки найдутся, а вот осадок останется.

Прошедший день подарил нашей сборной горькие мгновения разочарований — ни одной медали. Наталья Непряева в лыжной гонке классическим стилем на 10 километров с раздельным стартом уступила одну десятую секунды финке Кристе Пярмякоски. Одну десятую на десятке! Горькая «деревянная медаль» (так называют награды за четвертые места), не менее горькие слезы. Плакала не только Наташа, рыдала еще одна финка — Кертту Нисканен, уступившая норвежке Терезе Йохауг чуть больше — 0,4. Вот это финишная драма дам!

Страшно обидно не только из-за медали. Не будем ханжами, занятия спортом высших достижений — работа, неплохо оплачиваемая в принципе, а на Олимпиадах особенно. Наши чемпионы получат от правительства РФ по четыре миллиона рублей плюс БМВ Х5, за второе место — 2,5 миллиона плюс БМВ Х3, за третье — 1,7 миллиона рублей и также БМВ Х3 другой комплектации (цены на эти машины начинаются от 4,5 миллиона рублей). Плюс оговоренные выплаты от спортивных обществ, регионов, которые спортсмены представляют, и так далее.

А еще память услужливо подсказала, что аналогичная драма в лыжах уже была. Мальчишкой надолго запомнил Олимпиаду 1980 года в американском Лейк-Плэсиде, в первую очередь из-за страшно обидного поражения нашей хоккейной сборной СССР. Но и лыжная гонка мужчин на 15 километров (тогда еще не было конькового хода) с раздельным стартом до сих пор перед глазами. И бешенство, а затем грусть финского гиганта-бородача Юхи Мието.

Он стоит на финише, по стадиону гонит швед Томас Вассберг, на табло бешено скачут цифры и... Томас финиширует, валится на снег, время на табло показывает 41 минуту 53,63, а на экране фамилия Мието сползает с первой строчки на вторую. У Юхи — 41 минута 53,64 секунды. На 15 километрах всё решила не десятая, а сотая секунды! Мието кидает лыжи, в бешенстве несется к домику финской сборной. А через несколько секунд Юха вылетает из домика с охапкой лыж и начинает их крушить о стену домика, деревья, столбы, двери. На него налетает вся финская сборная в полном составе, но он просто раскидывает весь народ вокруг себя как щенков. Двухметрового Юху с трудом утихомирили, сцену показывали операторы. А на награждении Юха так плакал, что вместе с ним, казалось, рыдал весь мир. Четыре года назад на Олимпиаде-72 в японском Саппоро Мието проиграл на 15-километровой дистанции норвежцу Ивару Формо шесть сотых секунды в борьбе за третье место.

Кстати, после Лейк-Плэсида международный комитет по лыжному спорту принял «решение Мието» — округлять все результаты лыжников до одной десятой секунды. И эту десятую теперь проиграла Наташа Непряева. Сразу вспомнились знаменитые слова Роберта Рождественского: «У каждого мгновенья — свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают — кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие!».