На Верхне — Кыштымском пруду начался процесс кислородного голодания рыбы. В этом году явление наблюдается раньше обычного, в Кыштыме организовали противозаморные мероприятия, к которым подключились волонтеры, экологи промышленные предприятия. В администрации Кыштымского городского округа пояснили, что внести свой вклад в спасении флоры может каждый желающий.
В Кыштыме приняли оперативные меры по оборудованию «майн», лунок, организуется сбор проб для анализа воды на содержание растворенного кислорода. Майны и аэрации огорожены специальной сигнальной лентой. Подходы и подъезды к пруду Верхне патрулируются сотрудниками полиции и нарядами ГИБДД.
К противозаморным мероприятиям, подключились волонтеры, экологи и промышленные предприятия. Одним из активных инициаторов по спасению рыбы стал Дмитрий Дудин. Он уже несколько лет возглавляет общество рыболовов Кыштыма. Также в мероприятиях принимает участие государственный инспектор рыбоохраны Владимир Кулапин. Внести свой вклад в предотвращения гибели рыбы может каждый. Для оказания помощи нужно позвонить по телефону: 4-30-21.
Напомним, что в Варненском районе идет самый массовый за последние годы замор окуня и чебака. Рыба погибает из‑за гниения водорослей подо льдом
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