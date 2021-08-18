ФАС доказала сговор экс-губернатора Челябинской области с «Южуралмостом»

Апелляционный суд признал решение антимонопольного ведомства законным

Девятый апелляционный суд частично удовлетворил требования ФАС России по делу об оспаривании решения по снятию ответственности с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Инстанция признала его виновным в сговоре с Миндортрансом региона и компанией «Южуралмост». За картельный сговор на дорожных торгах участникам придется заплатить штраф. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы в марте отменил постановление ФАС России о признании экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре. Его подозревают в заключении антиконкурентного соглашения с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост» на дорожных торгах с 2016 по 2018 год.

Напомним, ФАС России в 2019 году признала Бориса Дубровского виновным в заключении антиконкурентного соглашения. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.