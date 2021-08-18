Южноуральцев ждет жаркая и безветренная погода

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 18 августа, в Челябинской области по-прежнему ожидается жаркая и безветренная погода. Синоптики областного гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +34°C. В горах и низинах будет прохладнее.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30, +32°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области осадков также не прогнозируют. Днем потеплеет до +29, +34°C, в горах ожидается до +27°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.