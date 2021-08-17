В Челябинске обновят тротуары на сэкономленные от дорожных торгов деньги

Ремонты пройдут на 9 участках уже в 2021 году

В Челябинске расширили перечень обновляемых дорожных объектов, которым нужен ремонт. Это стало возможным благодаря сэкономленным при проведении торгов средствам. В 2021 году на эти деньги отремонтируют тротуары в разных районах города и еще два участка дорог, сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Тротуары отремонтируют по следующим адресам:

улица Дегтярева вдоль стадиона «Мечел»;

улица Байкальская от улицы Обухова до улицы Румянцева;

шоссе Металлургов от дома № 33 по шоссе Металлургов до улицы Черкасской;

улица Шаумяна от улицы Доватора до улицы Омской;

улица Омская от дома № 30 до дома № 26;

улица Новороссийская вдоль дома № 27;

под путепроводом автодороги Меридиан по улице Труда;

улица Кузнецова вдоль дома № 7.

Дополнительно приведут в порядок и участки дорог. Проезды по проспекту Победы от улицы Валдайской до улицы Бажова и от улицы Молодогвардейцев до челябинского автопарка будут обновлены дополнительно на сэкономленные деньги.

Ранее в комитете дорожного хозяйства сообщили, что дополнительно 7 участков дорог отремонтируют до 20 октября 2021 года. Это также стало возможным благодаря экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.



Напомним, в Челябинске уже определились с перечнем дорожных работ на 2022 год.