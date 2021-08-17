В России упростят получение финансовой помощи пострадавшим при ЧС

Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября ускорить процедуры, необходимые для получения выплат

Владимир Путин накануне, 16 августа, подписал перечень поручений, которые могут поддержать не только регионы, пострадавшие от природных ЧС, но и отдельных людей. В этом списке есть ряд предложений от правительства РФ по упрощению процедуры получения гражданами, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, денежной выплаты. Документ опубликован на сайте президента России.

Согласно поручению, до 1 сентября правительство РФ должно представить предложения о внесении в законодательство изменений, которые упростят процедуру предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты. Сюда же относятся и денежные выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости.

Кроме того, кабинет министров должен также подготовить предложения о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Жители Челябинской области Карталинского района в этом году столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Природные пожары, прошедшие в июле, уничтожили 72 дома в поселках Джабык и Запасное. Министерство социальных отношений региона оперативно начало работу с жителями: 152 человека, кроме единовременной помощи в 10 тысяч рублей, имеют право на компенсации по полной или частичной утрате имущества. Она выплачена уже подавляющему большинству людей. Об этом доложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер президенту во время визита Владимира Путина в пострадавшие районы Южного Урала.

Поручения Владимир Путин сформировал после совещания с членами правительства и главами регионов по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров 14 августа. Глава государства отметил: масштаб бедствий, происходящих сегодня в некоторых регионах, носит беспрецедентный характер.