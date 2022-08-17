Фармкомпанию из Сургута обязали выплатить штраф за сговор с челябинской фирмой

Разбирательство по делу идет уже больше года

Апелляционный суд подтвердил штраф МК «Вита» из Сургута, который наложило на компанию Челябинское УФАС. Фирма, продающая лекарства и аптечные принадлежности, участвовала в «фармацевтическом картеле». Его выявило в июне 2021 года надзорное ведомство. МК «Вита» должна выплатить в федеральный бюджет 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

«Ранее Челябинское УФАС России выявило антиконкурентное соглашение компании с ООО „Здравпоставка“ при участии в аукционах на поставку фармацевтической продукции. Нарушение антимонопольного законодательства установлено при участии хозяйствующих субъектов в 74 закупках с 2018 по 2020 год. Общий доход участников соглашения составил 69 млн рублей», — отмечают в надзорном ведомстве.

Информация по делу поступила в Челябинское УФАС из межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Специалисты антимонопольной службы изучили поведение компаний во время аукционов.

«При отсутствии иных участников снижение составляло 0,5—1% от начальной цены контракта. При вступлении в конкурентную борьбу других компаний снижение варьировалось от 7% до 33,5%. Кроме того, у участников картеля совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений. Также компании осуществляли свою деятельность по одному адресу в Челябинске. УФАС признало, что ООО „Здравпоставка“ и ООО МК „Вита“ заключили соглашение, направленное на поддержание цены на аукционах», — поясняют в УФАС.

Челябинскую компанию «Здравпоставка», которая продает медтехнику и медоборудование, антимонопольная служба не оштрафовала, потому что она «первой добровольно заявила в антимонопольный орган о заключении недопустимого соглашения». Несмотря на это, «Здравпоставка» подавала в Арбитражный суд заявление, чтобы обжаловать решение комиссии УФАС.

«Говорить о каком-либо картельном сговоре не представляется возможным ввиду того, что действующий рынок, а также его проведенный анализ показывает, что наша организация ни в коей мере не выходит за правовые либо иные рамки, а также не способствует ухудшению экономической стабильности региона в целом. Все исполненные и проанализированные в рамках рассмотрения дела контракты свидетельствуют о рыночной стоимости поставленного оборудования», — комментировали ситуацию ИА «Первое областное» в компании «Здравпоставка».

Также представители фирмы отмечали, что директором ООО МК «Вита» и ООО «Здравпоставка» является один человек — Г. Л. Фомин. Картельный сговор же, по их мнению, подразумевает сговор нескольких юридических лиц с разными управленцами. Поэтому в компании считали, что УФАС подошло к рассмотрению дела по формальным признакам.