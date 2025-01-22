Еще в 16 малых поселениях Челябинской области появятся связь и интернет

Услуги начнут предоставлять с первого квартала 2025 года

Челябинская область попала в топ-5 самых активных регионов по голосованию за подключение к услугам связи и интернету малых населенных пунктов, где проживает 100—500 человек. Это проект «Устранение цифрового неравенства». В 2024 году подключили 17 поселений, в этом до конца первого квартала связь придет в 16 населенных пунктов, рассказал на пресс-конференции министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У региона стабильное место в пятерке, в 2023 году он был третьим. За более чем 24 тысячи голосов Минцифры дает региону самую большую квоту в УрФО. Вышки сотовой связи установят предварительно в более чем 40 поселениях. По программе за четыре года интернетом обеспечили 120 малых населенных пунктов.

«Это работа неформальная. Это не просто голосование ради голосования. Это реально влияет на отбор населенных пунктов по всей стране. Поэтому работу надо продолжать и в этом году. Прошу глав муниципальных образований во взаимодействии с исполнителем проекта — „Ростелеком“, максимально оперативно выделять участки под установку объектов связи, проверять качество связи в каждом населенном пункте, за который проголосовали жители»,— подчеркнул на заседании с главами губернатор Алексей Текслер.

С привлечением субсидии от региона операторы связи смонтировали оборудование в 151 поселении, где суммарно проживает 52 тысячи человек. По этому проекту еще в 10 населенных пунктах связь придет в этом году.

По программе «Устранение цифрового неравенства» 93% территории региона покрыты сетями сотовой связи. Доступ к ней имеют 98,5% жителей региона. 91% домохозяйств имеет широкополосный доступ в интернет.