В Челябинской области закончилось голосование по выбору малых сел, где появится связь

Появился рейтинг населенных пунктов с наибольшим количеством голосов

На портале госуслуг подошло к финалу голосование по выбору малых населенных пунктов, где в следующем году появится сотовая связь. Речь идет о программе устранения цифрового неравенства. Как сообщил на своей странице в соцсети вице-губернатор Александр Козлов, данные еще предварительные, поскольку еще подсчитываются бумажные голоса. Что касается электронного способа голосования, то всего в нашем регионе свой выбор сделали 23 875 человек. Кроме того, составлен рейтинг сел, в которых создадут соответствующую инфраструктуру.

«Населенным пунктом, набравшим наибольшее число голосов по электронному голосованию, оказалось село Тимино Каслинского муниципального района! Молодцы! Но голосование „на бумаге“ еще подсчитывается. Обработка будет завершена 9 октября. Квота Челябинской области на следующий год — 33 населенных пункта», — написал Александр Козлов.

По его словам, инфраструктуру для мобильной связи построят не просто там, где много голосов. Еще необходимы повторные измерения, подтверждающие отсутствие качественной связи. Рейтинг самых активных сел выглядит так:

— село Тимино, Каслинский район: 2273 голоса при численности жителей в 300 с лишним человек;

— поселок Новозаречный, Ашинский район: 1113 голосов, около 200 жителей;

— село Кабанка, Увельский район: 877 голосов, чуть более 180 жителей;

— село Меседа, Катав-Ивановский район: 770 голосов, около 270 жителей;

— поселок Ключи, Еманжелинский район: 702 голоса, 315 жителей.

Более подробно с результатами голосования можно ознакомиться на портале госуслуг. Что касается планов этого года, то ранее глава областного Минцифры Игорь Фетисов заявил, что до 30 декабря сотовую связь проведут в 35 малых населенных пунктов. Планы следующего года чуть меньше (33 села), но за счет региональных инструментов их число может быть выше. Бюджет возмещает операторам львиную долю трат на строительство узлов связи.