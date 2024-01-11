В Челябинской области завершили строительство 70 базовых станций связи в малых населенных пунктах. Доступ к беспроводному интернету и сотовой связи по программе устранения цифрового неравенства обеспечили «Ростелеком» и правительство региона, сообщает пресс-служба компании.

Долгожданная связь появилась в Ашинском, Брединском, Варненском, Каслинском, Нагайбакском, Нязепетровском, Октябрьском, Троицком, Увельском, Чебаркульском и других районах.

По словам директора челябинского филиала «Ростелекома» Евгения Макагонова, специалисты смонтировали около 450 километров оптических линий, чтобы доставить интернет в поселки.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов напомнил, что населенные пункты для участия в программе устранения цифрового неравенства выбираются по результатам голосования.

«В Челябинской области сельчане очень активно участвуют в составлении рейтинга. Если в 2022 году было подано более 25 тысяч обращений, то в 2023-м — уже свыше 38 тысяч», — рассказал он.
Всего в прошлом году более 17 000 жителей малых населенных пунктов Южного Урала получили доступ к беспроводному интернету и сотовой связи. Все работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «устранение цифрового неравенства 2.0».