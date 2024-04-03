В поселениях под Челябинском появится стабильная связь, интернет и электроснабжение

Южноуральцы обратились за помощью к Алексею Текслеру

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в региональной приемной президента России. На нем многодетная мать из села Меседа Катав-Ивановского района попросила провести интернет и улучшить сотовую связь в селе, а житель поселка Вавиловец Александр Смирнов обратился с просьбой решить проблему электроснабжения.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов отметил, что связь и интернет смогут провести до начала нового учебного года.

Алексей Текслер подчеркнул, что устойчивая связь и интернет — это неотъемлемая часть качественной жизни для каждой семьи. В регионе проходит работа по проекту «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика».

В поселке Вавиловец Сосновского района частые перебои с электричеством. От лица всех жителей поселения за помощью к губернатору обратился Александр Смирнов.

Министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц пояснила, что в поселке работа уже ведется, качество электроэнергии улучшится до конца апреля. Также установят трансформаторные подстанции, проведут капремонт воздушных линий.

«В целом проблемы с надежностью электроснабжения Кременкульского направления известная. В прошлом году многое было сделано, в этом году договорились о допмерах, строится подстанция, принимается ряд других мер, чтобы это обеспечить», — отметил Алексей Текслер.