Вклады жителей Челябинской области за год выросли на 15,6%. Объем депозитов жителей региона на 1 января достиг 642 миллиардов рублей, без учета средства на счетах эскроу, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
Большую часть средств южноуральцы предпочитают хранить в рублях. На долю рублевых вкладов приходится 96%. Сумма валютных вкладов составила 30 миллиардов.
По данным десяти крупнейших российских банков, максимальная процентная ставка в январе этого года по стране достигла 14,9% годовых. Год назад она составляла около 8% годовых.
«Депозиты остаются удобным и надежным инструментом для сбережений: они застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей, процент по ним заранее известен и гарантирован. С 1 февраля этого года банки обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании срока вкладов», — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
Отметим, что уведомления об окончании срока вклада для вкладчиков бесплатны. При информировании банки используют способ, который клиент выбрал при заключении договора.
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