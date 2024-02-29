В России утвердят страховые гарантии для пенсионных накоплений и ИИС

Государство вернет 2,8 миллиона рублей в случае закрытия НПФ или банка

В России утвердят страховые гарантии для пенсионных накоплений и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщил Владимир Путин сегодня, 29 февраля, в ходе своего послания Федеральному собранию РФ.

«Капитализация фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы. Уже принято решение — добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 миллионов 800 тысяч рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован», — сказал глава государства.

На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространится единый налоговый вычет.

«При этом считаю необходимым запустить новый инструмент — так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более 3 лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход», — подчеркнул Владимир Путин.

Эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, что в 2 раза больше, чем по обычным депозитам в банке при системе страхования АСВ.