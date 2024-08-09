«Электромашине» — 90 лет: пять фактов про челябинское научно-производственное объединение

Предприятие прошло со страной все исторические периоды

9 августа 2024 года научно-производственному объединению (НПО) «Электромашина» исполняется 90 лет. Несмотря на такой солидный возраст, предприятие остается современным. Обновляются станки и оборудование. Разрабатываются инновационные устройства, например единственная в России быстрая зарядная станция для электромобилей. Средний возраст сотрудников — до 42 лет, а молодых специалистов до 35 лет — более 30%. К юбилею НПО информагентство «Первое областное» вместе с пресс-службой «Электромашины» собрало пять удивительных фактов.

Эвакуация в Челябинск

В 1934 году в Москве при реорганизации Завода автотракторного электрооборудования (АТЭ) появился Завод электрических машин. Он выпускал оборудование для тракторов и изделия специального назначения. Спустя два года предприятие занялось конструкторскими разработками электрооборудования для бронетехники и авиационной промышленности. Выполняло заказы от военных ведомств. В октябре 1941 года из-за приближения немецких войск к Москве завод решили эвакуировать в Челябинск. В нашем городе предприятие разместилось в недостроенном гаражном здании. С декабря там начали выпускать продукцию для танков Кировского завода (ЧТЗ). Так эвакуированное предприятие стало частью Танкограда. Именно Завод электромашин обеспечил электрооборудованием знаменитый Т‑34.





В Челябинск вместе с предприятием переезжали целыми семьями. Первое время работники жили прямо на заводе. Трудились по 12-15 часов в сутки. Со временем появились бараки, магазин и парикмахерская, а также организовали футбольную, хоккейную, волейбольную и теннисную команды. После окончания Великой Отечественной войны завод решили оставить в Челябинске. Теперь, кстати, территория предприятия — 165 тысяч квадратных метров.





Два периода нестабильности

Послевоенное время оказалось сложным для Завода электромашин. Произошел спад производства. Поэтому предприятие переключилось на выпуск товаров народного потребления: делали двигатели стиральных машин, генераторы для тракторов ЧТЗ и «чудо-печи». В июле 1963‑го ЗЭМ переименовали в Челябинский завод «Электромашина». Несмотря на сложности, построили новые цеха, дома для сотрудников, больницы, детские сады, пожарное депо, училище, пионерский лагерь. Объем производства постепенно вырос.







Но наступили 1990-е. Госзаказы резко упали. Перемены вынудили переключиться на мелкосерийное и опытное производство. В 1996 году появилось ОАО «Электромашина». Выпускали оборудование для предприятий пищевой промышленности, строительных организаций и животноводческого комплекса, электродвигатели для бытовой техники, медицинское оборудование, детские игрушки и даже формы для пельменей и печенья.





Новая эпоха

Пережить кризис «Электромашине» помогла БМП‑3 — боевая машина пехоты, которая была идеальной для своего времени по тактико-техническим характеристикам и автоматической начинке. Их производил Курганмашзавод. Во второй половине 1990-х годов Россия заключила контракт на поставку более 600 БМП‑3 в Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря этому договору «Электромашина» получила большой заказ на электрооборудование. Кроме того, машины отправили тогда в Корею, Кувейт, на Кипр. Экспортный контракт сменился отечественным — сначала на 200‑миллионную поставку запасных частей к БМП, затем и перспективную договоренность на поставку в российские вооруженные силы новых БМП‑3.





Еще больший подъем произошел после заключения контракта с Индией на поставку 310 танков Т‑90С. Подписали его в феврале 2001 года. «Смуглая рука индийского друга поддержала бронетанковую отрасль России в самый трудный, можно сказать, критический момент», говорили тогда заводчане. «Электромашина» оснастила танк электроприводом, опережающим зарубежные аналоги, гидропневмоочисткой защитного стекла, системой пожаротушения, электроизделиями механизма заряжания и другим. Индийские военные назвали танк Т‑90С вторым по эффективности — после ядерного оружия — фактором сдерживания.





В составе концерна

В 2004 году «Электромашина» стала научно-производственным объединением, что отражает базовую идею. В 2007‑м вошла в состав концерна «Уралвагонзавод». На предприятии в 2000‑х появилось новое оборудование, внедрили инженерные программы, открылся учебный центр. НПО стало лидером гособоронзаказа в части разработки, производства и ремонта электрооборудования. Вместе с этим предприятие развивает производство гражданской продукции, в том числе для электро- и железнодорожного транспорта. Некоторые виды изделий, например электромагнитный контактор, не имеют аналогов и импортозамещают иностранную продукцию.





Устройства проверяют в собственном испытательном центре, где установлено такое климатическое оборудование, которое испытывает изделия экстремальными температурами от минус 70 до плюс 125 градусов. Сейчас на «Электромашине» около 2000 единиц технологического оборудования. В штате 3900 человек, а самому опытному действующему сотруднику в августе исполнится 95 лет.





«Электромашина» производит более 500 наименований изделий для оборонной промышленности, грузового, железнодорожного и общественного транспорта. Разработки применяются более чем в 50 странах. Печатные платы — основной компонент электрооборудования. Их изготавливают в специальном цеху, где полуавтоматические манипуляторы устанавливают элементы на плату со скоростью от 600 до 1000 компонентов в час.

Инновационные разработки





В 2018 году «Электромашина» презентовала интеллектуальную систему освещения Amasis. Она даже была отмечена на конкурсе «100 лучших товаров России». Система объединяет светодиодное оборудование, мониторинг качества воздуха, видеонаблюдение с возможностью биометрической идентификации и видеоаналитики, Wi-Fi, звуковое оповещение. Экономия электроэнергии происходит в зависимости от времени года и светового дня, по датчикам освещенности и движения.





В 2022 году на Международной промышленной выставке «Иннопром» челябинцы представили быстрозарядную станцию Elli для электротранспорта. Мощность оборудования — 150 кВт. Это позволяет зарядить электромобиль на 80% за 20 минут. Аналогов такого устройства в России нет.





Кроме того, Elli есть еще в версии для медленной зарядки. Ее мощность составляет 44 кВт. В Ленинском районе Челябинска с лета 2023 года работает электрозаправочный комплекс Elli, включающий быстрозарядную станцию и станцию для медленной зарядки. Оборудование установят в Челябинской области, а также поставят в другие регионы.