Алексей Текслер открыл на НПО «Электромашина» новую линию цинкования

Гальваническая установка сделает детали на десятилетия устойчивыми к коррозии

В день 90-летия челябинское НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») запустило автоматизированную гальваническую линию. Там на детали военной и гражданской продукции будут наносить защитное цинковое покрытие с увеличенной устойчивостью к коррозии. Производительность НПО вырастет в 2—3 раза. За год смогут обрабатывать 5,8 миллиона изделий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Открытие новой производственной линии, появившейся в рамках техперевооружения предприятия, прошло с участием губернатора Алексея Текслера. Глава региона вместе с заместителем генерального директора концерна «Уралвагонзавод» Александром Болотовым и гендиректором НПО «Электромашина» Игорем Афанасьевым нажал на кнопку запуска, а потом пообщался с рабочими. Губернатор поздравил их и отметил, что коллектив молодой. При этом у предприятия — богатая история.

«Считаю, символично, что в юбилей открывается очень важный передел — новая линия, где происходит цинкование изделий. Приборы предприятия используют во многих машинах, оборудовании, в том числе для военно-промышленных целей. Производят большой объем гражданской продукции — современные светильники, электрозарядные установки. На предприятии открыли гальваническую установку, она автоматизирована и полностью отечественная. Здесь мы видим импортозамещение в чистом виде»,— прокомментировал Алексей Текслер.





Губернатор также отметил, что у правительства региона и предприятия стоит общая задача — это кадры. НПО выполняет гособоронзаказ, и вопрос достаточного количества рабочих является ключевым. Предприятие современное, использует новые технологии, поэтому есть перспективы для развития. Сейчас на «Электромашине» работает около четырех тысяч человек. За последние два года штат увеличился практически в два раза.

«Вопрос кадров является ключевым. Мы решаем его в партнерстве с предприятием, работаем с техникумами и вузами. Главная задача, которую мы ставим руководству предприятия, — это формирование и удержание коллектива, его поддержка, создание комфортных условий труда и достойная заработная плата. Со своей стороны мы продолжаем развитие региона, делая его более современным и комфортным, привлекательным для жизни, ведь зачастую комфортность города влияет на выбор места работы гораздо больше других условий. И планы у нас серьезные, как по развитию Ленинского района, так и Челябинска»,— подчеркнул губернатор.





Представленная гальваническая линия — лишь часть огромного комплекса, который занял несколько этажей. Оборудование по заказу НПО полностью сделано в России. Основной процесс происходит на открытом потоке. Линия работает с использованием искусственного интеллекта, в частности машинного зрения, поэтому настраивается под загруженные детали и может выполнять до десяти видов покрытия сразу. Благодаря этому человеческий труд почти не используется. Специалисты занимаются загрузкой и выгрузкой деталей, рассказывает главный технолог Алексей Арбеков.





Проектирование и строительно-монтажные работы прошли в короткий срок — всего за четыре месяца. Такая гальваническая линия появилась в Челябинске впервые. Наносимое на детали покрытие останется устойчивым в течение 20—30 лет. К концу августа 2024 года гальваническая линия выйдет на проектную мощность. Но она может обрабатывать до 10 миллионов деталей в год. Кроме того, новая установка способна наносить на изделия кадмий. Это позволит обеспечить еще большую защиту, особенно в морской воде.