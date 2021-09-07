В Челябинске продолжается конкурс красоты «Рожденная побеждать!»

Проект для женщин с ограниченными возможностями здоровья идет четвертый день

В Челябинске продолжается конкурс красоты для женщин с ОВЗ «Рожденная побеждать!». На четвертый день конкурсантки с самого утра окунулись в атмосферу творчества, актерского и сценического мастерства.



Участницы репетировали свои индивидуальные творческие номера в различных жанрах и на практическом занятии получили персональные рекомендации и мастер-класс от режиссера проекта Дарьи Васильевой (АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области»).

На репетициях и мастер-классе присутствовали участницы одноименного женского клуба, впервые познакомившиеся с конкурсантками, с которыми им в этом году предстоит выступить на одной сцене на финале, совместно исполнив гимн проекта.

Не будем раскрывать все секреты финального шоу и нюансы выступлений конкурсанток, а поделимся тем, что некоторые из них впервые попробовали на сцене станцевать свой танец, ряд из них — прочесть авторское стихотворение, или рассказать стендап, показать сценку, спеть песню, сыграть роль… Ни один из номеров девушек не похож на другой, и у каждой из них будет свой звездный час на финальном гала-концерте.

Конкурсантки сегодня впервые просмотрели все видеовизитки, вдохновившись историями каждой, что способствовало еще большему сближению между ними. На репетиции по хореографии и дефиле с хореографом проекта Н. Ю. Кособуцкой девушки на танцевальной разминке продемонстрировали свою танцевальную подготовку, разучили первые хореографические «связки», показали командный дух, высокую степень работоспособности и ответственности за результат. А на финале мы увидим результаты этих стараний, ведь участницам предстоит выучить не только общий танец, но и дефиле. В среду им предстоит не менее насыщенный и интересный день, не похожий на все остальные.

Напомним, что на финале конкурса 10 сентября на одной сцене с девушками выступит незрячая певица Диана Гурцкая.