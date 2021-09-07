Реконструкция челябинской дороги Шагол — Красное Поле закончится через неделю

Третий этап обновления трассы продолжится в следующем году

Дорога на Красное Поле — одна из основных вылетных магистралей Челябинска. Здесь всегда наблюдается интенсивное движение транспорта. В региональном Миндоре рассказали, что ждать полноценного пуска дороги осталось недолго.

Реконструкцию челябинской автодороги ж/д станция Шагол — Красное Поле — Обход Челябинска начали еще в прошлом году. Проезжая часть расширяется до 7,5 метра. В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщили, что до сдачи объекта осталась неделя. А третий этап реконструкции продолжится в следующем году.

«В настоящее время дорожники наносят „последние штрихи“: выполняют планировку и профилировку обочин, а также производят уположение откосной части вдоль водопропускной трубы», — прокомментировали в министерстве.

Ранее в ведомстве сообщали, что работы идут с опережением графика.