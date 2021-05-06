Часть Пояса Пресвятой Богородицы привезут в Челябинск из Санкт-Петербурга

Святыню доставят в Свято-Симеоновский кафедральный собор

Православные верующие во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием утром 10 мая встретят святыню — часть Пояса Пресвятой Богородицы. Божественная литургия начнется сразу после прибытия ковчега.

«Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века хранилась во Влахернском храме Константинополя (святыня была заключена в золотой ковчег с царской печатью)», — рассказали в Челябинской митрополии.

В десятом веке Пояс, уже прославленный чудесами, разделили на части. В 2011 году частица Пояса была передана на вечное хранение в Казанский собор Санкт-Петербурга.

В Свято-Симеоновском соборе Челябинска святыня будет находиться до 14 мая.