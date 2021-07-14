Экспорт из Челябинской области вырос на 60%

Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Турцию

В период с января по май 2021 года из Челябинской области за рубеж отправлено на 60% больше продукции, чем в тот же период прошлого года. Экспорт составил более 2,5 млрд долларов. Данные сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области.

Больше всего продукции из региона отправлено в Казахстан и Турцию — на 464,3 и 458,8 млн долларов соответственно. Существенный рост экспортных операций приходится на Турцию (в 8,9 раза больше отправлений) и на Китай (в 6,6 раза).

«Наибольшими темпами растет экспорт в страны дальнего зарубежья — за январь—май он прибавил 101,5%. В страны ближнего зарубежья зафиксировано увеличение экспортных поставок на 21,8%», — поясняют в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

За пять месяцев текущего года из Челябинской области больше всего отправлено черных и цветных металлов — почти на 2 млрд долларов. Экспорт минеральной продукции составил 209,8 млн долларов, изделий машиностроения — 128 млн долларов.

На 47% с января по май 2021-го увеличился также импорт, на 55,2% — внешнеторговый оборот.