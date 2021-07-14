На Южном Урале пройдет турнир по киберспорту «За Танкоград»

Спортсмены-геймеры сразятся в пяти дисциплинах компьютерного спорта

Региональное отделение Федерации компьютерного спорта России объявило о старте заявок на участие в турнире по киберспорту «За Танкоград», который пройдет в два этапа. В общей сложности в соревнованиях примут участие около 500 спортсменов, сообщают организаторы кибертурнира.

Киберспортсмены будут соревноваться в пяти дисциплинах: World of Tanks, CS: GO, DOTA2, Tekken7 и Hearthstone. Регистрация на турнир пройдет с 15 по 28 июля, а уже с 1 по 6 августа состоятся бои отборочного этапа турнира в онлайн-формате, по результатам которых будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Увидеть киберсражения можно на интернет-площадках организаторов мероприятия.

Бои отборочного и финального этапов прокомментирует популярный танковый блогер Дмитрий (El Comentante), что сделает шоу еще более зрелищным. Просмотр турниров в режиме реального времени для всех желающих будет доступен и на его канале в YouTube. Финальный бой в LAN-формате состоится 8 августа на площадке уникального киберспортивного пространства Cyber Era в центре Челябинска.

В финале турнира всех победителей ждут ценные подарки от компании: финалисты дисциплины World of Tanks получат возможность подключения специального тарифного плана для геймеров «Игровой» с промопериодом от 1 до 3 месяцев, а также игровое золото от Wargaming. Ознакомиться с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России «ВКонтакте».

Организаторами мероприятия выступят один из ведущих цифровых провайдеров страны компания «Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта России при поддержке Министерства спорта Челябинской области. Принять участие в киберспортивном мероприятии могут только жители Челябинской области старше 14 лет в личном и командном зачетах.

Напомним, что 22—23 мая в Челябинске состоялся финал чемпионата России по компьютерному спорту. Мероприятие прошло в ДС «Юность» при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Спортсмены состязались в 6 видах программы. Южноуральские спортсмены по итогам соревнований завоевали золотую и бронзовую медали.