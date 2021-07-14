Как не отравиться и где собирать грибы: памятка любителям «тихой охоты»

Жителям Челябинской области напомнили главные правила сбора грибов

Многие жители Челябинской области — заядлые грибники, в этом году сезон уже стартовал, в соцсетях люди активно делятся фотографиями своих корзинок с подосиновиками, подберезовиками, сыроежками и маслятами. В наших лесах можно встретить почти все существующие съедобные грибы, но в 2021 году их значительно меньше, так как весна и начало лета выдались засушливыми. Как не отравиться грибами, где и как их собирать, а также советы от любителей тихой охоты — в материале ИА «Первое областное».

По информации регионального управления Роспотребнадзора, ежегодно с начала грибного сезона в Челябинской области регистрируют случаи отравления грибами. С одной стороны, они являются ценным источником белков, природных солей и ферментов, с другой — блюда из грибов считаются тяжелыми для пищеварения и могут вызывать аллергию.

Кроме того, специалисты не рекомендуют есть их беременным и детям до 14 лет. Грибы могут быть опасны для здоровья и жизни, если не соблюдать правила их сбора и хранения. Также стоит помнить, что они накапливают в себе тяжелые металлы, радионуклиды и пестициды из почвы.

«Отравление грибами могут вызывать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухомор, ложные опята), условно-съедобные грибы (дождевики, сморчки, строчки) и даже съедобные грибы (в результате нарушения технологии приготовления грибов, при разложении белков в „старых“ грибах, а также продуктов жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей)», — сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

Специалисты подчеркивают, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный — безусловно съедобные. Из них можно приготовить всевозможные блюда, не отваривая перед этим. Однако грибники говорят, что груздь горький, и без вымачивания или отваривания его не съешь. Чаще всего отравиться можно условно-съедобными грибами: сморчки, строчки, волнушки, рядовки и другие, причина — неправильное приготовление. Такие грибы необходимо вымачивать, варить и сливать полученный отвар. Консервировать их рекомендуется в банках с неплотно притертыми крышками.

Обратите внимание на признаки отравления грибами — это тошнота, рвота и понос, которые появляются у человека через 1—4 часа после употребления. Кроме того, грибы могут стать причиной очень тяжелого заболевания — ботулизма, он проявляется спустя 12—72 часа после приема грибов в пищу.

«Клинические проявления ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания, нарушение зрения, бред и галлюцинации. При первых признаках отравления необходимо срочно обращаться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением», — пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы избежать этого, необходимо тщательно очищать и промывать от земли грибы, предназначенные для консервирования.

На Урале люди создают интернет-сообщества по интересам, где делятся друг с другом грибными локациями, рецептами, полезной информацией и фотографиями. Людмила Беляева из Челябинской области собирает грибы с 18 лет, раньше просто различала их как съедобные и не съедобные. Последние восемь лет женщина увлеклась этим основательно: читает материалы по микологии (раздел биологии, наука о грибах. — Прим. ред.), смотрит обучающие видео, учится распознавать даже маленькие, редкие и несъедобные грибы. Она рассказала, как начался сезон в этом году.

«Все мы ждали первых весенних сморчков, но увы. Сморчковые у нас были очень точечно в этом году и очень скупо. Сезон грибной у нас стартовал в июне. То был первый серьезный, но короткий слой. В 20-х числах июня начали собирать подосиновики. Это Кыштымская сторона, Озерск. Потом жара сделала свое дело и грибы пропали. Мы переключились на ягоды. И только после дождей в июле то тут, то там начался новый слой. Кыштым, Озерск, Кунашак и Аргаяш, Увильды. Этот слой опять начался с подосиновиков, затем появились подберезовики, очень немного встречаем белых и появились маслята. В наших лесах очень много хороших, вкусных и даже лечебных грибов. И это не только общеизвестные белые, подосиновики, подберезовики, грузди и маслята. Даже у каждого из перечисленных выше есть несколько видов. А маслят вообще около двадцати видов», — рассказала ИА «Первое областное» Людмила Беляева.

Опытные грибники предупреждают: сейчас в больших количествах в лесах можно встретить коровники (свинушка тонкая. — Прим. ред.), их не стоит собирать и покупать.

«Этот гриб запрещен к сбору и заготовке по всей территории России с 1984 года как очень опасный для здоровья человека. И не как ядовитый гриб, вы им не отравитесь. А как гриб, содержащий в себе антиген, который не разрушается при термообработке, а попав в организм человека, никогда не выводится из него. Он копится. И однажды может запустить процесс разрушения красных тел крови человека. Здесь все зависит от вашего иммунитета, но играть в русскую рулетку не стоит. Есть много других вкусных и полезных грибов на Урале», — добавила Людмила Беляева.





Коровник (свинушка тонкая)

Грибники знакомятся с малоизвестными видами, которые обычно южноуральцы обходят стороной. Например, гриб-зонтик, мокруха пурпуровая, рядовки, говоруши, а некоторые мухоморовые бывают съедобны.

«Только собственным примером можно людей убедить, что у нас не только белые и маслята можно есть. Вот вчера я собирала малоизвестный гриб поплавок желтеющий, или толкачик. Он относится к мухоморовым. Собрала, сфотографировала, приготовила и съела. Описала и вид, и способ готовки, и вкус. Сразу появился интерес. Люди его встречают, но считают поганкой. И даже понятия не имеют, как это вкусно можно приготовить», — поделилась Людмила Беляева.





Поплавки

Главное — безопасность, поэтому грибникам и любителям, которые планируют отправиться на «тихую охоту», специалисты Роспотребнадзора напомнили о самых важных правилах:

— следует собирать только те грибы, которые вы точно можете назвать съедобными;

— нельзя собирать грибы в черте населенных пунктов, вдоль автомобильных и железных дорог, так они накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными для еды;

— не стоит покупать грибы в несанкционированных местах торговли, с рук, у случайных встречных;

— необходимо мыть руки при контакте с ядовитыми грибами;

— не нужно собирать перезрелые, ослизлые, червивые, старые, переросшие грибы;

— не пробуйте грибы во время сбора, употреблять их в пищу можно только после термической обработки.





При соблюдении этих рекомендаций грибы собирать и есть можно, даже нужно. Будьте внимательны при сборе, а в случае отравления незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.