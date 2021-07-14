Южноуральские синоптики прогнозируют потепление до +26°C

Осадков в регионе не ожидается

Температура воздуха в Челябинской области постепенно повышается. В четверг, 15 июля, ожидается потепление до +26°C. Однако в ночные часы синоптики Челябинского гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют низкие температуры.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +7, +9°C, днем прогреется до +22, +24°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров опустятся до +6, +11°C, в горах и низинах до +3°C, днем поднимутся до +21, +26°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

Ближе к концу недели в регионе ожидается до +28°C, также синоптики прогнозируют дожди. За ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.